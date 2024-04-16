MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup konuşmasında önemli açıklamalar yaptı!

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli konulara değindi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

"İnsanından kopan siyasetçinin kaderi sonunda dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlaktır. Bulmayı amaçladığımız hazine milletimizin vicdanındadır.

Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Millet ne diyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamış, siyasetçinin değil seçmenin mutluluğu her zaman gaye eylemiştir.

Her birimizin vazifesi kafa karıştıran, ortamı bulandıran zihniyetin kara propagandasına aldırmadan halkın yolunda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkiye ulaştırmalıyız.''

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

"Ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını taleplere göre yeniden ele almalı, yeni anayasa ile taçlandırmalıyız. Türk devrinde insanımızın mutlu olacağı dönemin kapılarını el birliği ile açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevaplar hazırlayarak kalıcı reformları hayata geçirmeliyiz. Fiyat ve finansal istikrarı artırarak, adil ve insani paylaşımı canlandırarak Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız.

Haberin Devamı

Bunu yapacak irade MHP ve Cumhur ittifakında mevcuttur. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanı. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelere Türkiye'yi bir adım öteye götüremez."

"GELECEĞİN SÜPER GÜCÜ, TÜRKİYE'DİR"

"MHP Türkiye'nin elde ettiği demokrasiye gönülden bağlıdır. Temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır MHP. Hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunmaktadır. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir."

"14 Mayıs-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlerinden 10 ay sonra bu defa da yerel seçimler için sandık başına gittik. Milletimizin hür iradesiyle verdiği kararlarına saygılıyız. Yerel seçimlerin doğası ile Genel seçimlerin doğası farklıdır, ikisini birbirine karıştırmak yanlıştır. Genel seçimlerde partiler öndedir."

"31 Mart Yerel seçimlerinden sonra el değiştiren bir iktidar yapısı yoktur. Yerinde sayan bir Türkiye yoktur, olması da söz konusu değildir. Türkiye'de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'dir."

"Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir"

"Katılım oranı düşüktür, milli irade tam yansımamıştır."

"İRAN-İSRAİL GERİLİMİ TİYATRODUR"

İran İsrail gerilimi dikkatlerin Gazze'den koparılması için planlanan bir tiyatrodur."

Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…

Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi

16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!

Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…