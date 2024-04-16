Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi

Irak Başkanı Muhammed Şiya Sudani ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinen Biden, önemli açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinerek, "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" dedi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün geldiği ABD’de temaslarına devam ediyor. Sudani ve ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Irak ile ABD arasındaki ortaklığın son derece önemli olduğunun altını çizerek, Irak’ın Orta Doğu ve dünya için çok önemli bir yer olduğunu belirtti. İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıya değinen Biden, "İran, İsrail'e karşı eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı başlattı. Biz de İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik. Ortaklarımızla birlikte bu saldırıyı bozguna uğrattık" dedi.
ABD’nin Irak dahil bölgedeki ortaklarının çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu söyleyen Biden, "ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır. Rehineleri evlerine döndürecek ve çatışmanın yayılmasını önleyecek bir ateşkesin sağlanmasından yanayız" dedi.

Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi

"Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kesinlikle reddediyoruz"
Sudani ise yaptığı açıklamada, Irak’ın ABD ile askeri ilişkiden tam ortaklık ilişkisine geçmek için çalıştığını belirterek, "Hassas ve kritik bir döneme denk gelen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişki tarihi açısından önemli” ifadelerini kullandı.

Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
Terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen ve zaferle sonuçlanan ortak mücadelenin Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin temel taşını oluşturduğunu kaydeden Sudani, “Stratejik Çerçeve Anlaşması temelinde kalıcı bir ortaklığı görüşeceğiz. Hükümetimiz Irak ve ABD arasındaki Yüksek Koordinasyon Komitesi’nden çıkacak sonuçlara bağlı olacaktır” dedi.

Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi

Hükümetinin söz konusu anlaşmanın uygulanması konusunda ciddi olduğunu dile getiren Sudani, “Gazze’deki yıkıcı savaşın sona ermesini arzuladığımızı dile getirirken, kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kesinlikle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bölgede savaş çemberinin genişletilmemesi için çaba harcanması gerektiğini kaydeden Sudani, Irak hükümetinin yabancı misyonları korumakla mükellef olduğunu yineledi.

16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!

Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…

Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…

CHP’li belediyenin ilk icraatı alkollü mekan açmak oldu: Tepki AK Partili vekilden gecikmedi…CHP’li belediyenin ilk icraatı alkollü mekan açmak oldu: Tepki AK Partili vekilden gecikmedi…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD başkanlık seçimi: Anketlerde Trump mı, Biden mı önde?
ABD başkanlık seçimi: Anketlerde Trump mı, Biden mı önde?
İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acilen toplanma kararı aldı!
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acilen toplanma kararı aldı!
Ortadoğu’da hareketli anlar! İran’ın saldırısı gerçekleşti: Yüzlerce füze İsrail’e ulaştı…
Ortadoğu’da hareketli anlar! İran’ın saldırısı gerçekleşti: Yüzlerce füze İsrail’e ulaştı…
Son Haberler
Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…
Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…
Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir
Microsoft’tan Çin destekli yapay zeka içeriklerine uyarı geldi: Seçimlerde etkin olabilir
Çok Okunanlar
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…
Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
Irak ile ABD Başkanları Beyaz Saray'da bir araya geldi
15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...
15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...
Amerika’nın New York kentinde yıllar sonra korkutan deprem: Olumsuz bir durum var mı?
Amerika’nın New York kentinde yıllar sonra korkutan deprem: Olumsuz bir durum var mı?
Dünya beşik gibi sallanıyor: Japonya’da 6 şiddettinde deprem meydana geldi…
Dünya beşik gibi sallanıyor: Japonya’da 6 şiddettinde deprem meydana geldi…
Yorumlananlar
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek