Altın fiyatı rekora doymuyor: Yükselişin arkasındaki 3 ana neden belli…

Altın fiyatları önemli ölçüde arttı. Son işlem seanslarında yeni rekor seviyelere ulaştı. Altın ve diğer değerli metallerin fiyatındaki artış, jeopolitik gerilimlere, ekonomik belirsizliklere ve merkez bankası satın alma çılgınlıklarına bağlanabilir.

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELTEN 3 ANA NEDEN

Orta Doğu'da artan çatışmalar, özellikle İran'ın bölgesel istikrarsızlığa verilen ölçülü tepkileri, güvenli bir sığınak olarak altın talebini önemli ölçüde artırdı. Yatırımcılar, kargaşanın ortasında servetlerini korumak için giderek daha fazla altına yöneliyor ve fiyatları yükseltiyor.

Ek olarak, özellikle Çin'deki küresel ekonomik yavaşlamayla ilgili endişeler, altın talebini daha da artırdı. Çin Halk Bankası ve Vietnam merkez bankası da dahil olmak üzere merkez bankaları, potansiyel ekonomik kargaşaya karşı varlıklarını istikrara kavuşturmak için altın rezervlerini artırdı.

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Başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere merkez bankası satın alma eğilimi, yükselen altın fiyatlarında önemli bir etken olmuştur. Örneğin Çin Halk Bankası, küresel belirsizlikler karşısında dolar varlıklarından uzaklaşıp daha istikrarlı yatırımlara doğru bir kaymanın sinyalini vererek altın rezervlerini sürekli olarak artırdı.

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