Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’a konuk oldu. Haftanın kapanış maçında formda olan Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk yarının tutuk geçtiği maçta, Galatasaray ikinci yarı farka gitti.

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Galatasaray ikinci yarı kükredi: Maç farka gitti…

Süper Lig’te şampiyonluk yarışı devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında süren yarış, ligin boyu kısaldıkça daha heyecanlı hale geliyor. Bu hafta Fenerbahçe Karagümrük, Galatasaray ise Alanyaspor engelini geçti.

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GALATASARAY, İKİNCİ YARIDA COŞTU

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, maçın ilk yarısında üstünlüğü bir türlü sağlayamadı. Kaleyi bulan şut olmazken ilk yarıda akıllarda Mertens’in direkten dönen şutu kaldı. İkinci yarıda ise, sarı kırmızlı ekip gol oldu yağdı.

56. dakikada maçın kilidini açan oyuncu, Barış Alper Yılmaz oldu. Bu sezon dördüncü golünü attı. Maçta ikinci golüde atan Alper Yılmaz, toplamda 5 gole ulaştı. Diğer golleri ise Hakim Ziyech ve Mauro Icardi attı. Maçı Galatasaray 4-0’lık skorla tamaladı.

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OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Maç sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, yayın kuruluşuna;

“İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakip boşluklar verdi ama ilk yarı biraz uyuduk. İkinci yarı ile birlikte daha çok rakip kaleye gittik. Golü hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış Alper Yılmaz, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.

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İlk golü bulduk, özgüven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık ve gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor da iyi takım, onlara da başarılar.”

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