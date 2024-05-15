Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son raporda: Yurt genelinde hava nasıl olacak? Hangi bölgeleremizde yağmur var? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusunun gece saatlerinden sonra Bartın ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Kuzey Ege'nin kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, ilk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?

Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?

Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…

Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama: Yurt genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? 13 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama: Yurt genelinde hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl? 13 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl?
Meteoroloji'den o iller için uyarı geldi! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den o iller için uyarı geldi! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?
Çöl tozu yeniden mi geliyor? 9 Mayıs hava durumu nasıl?
Son Haberler
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?
Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?
Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?
Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Çok Okunanlar
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji hava raporunu açıkladı: Hangi illerimizde yağış var? Çarşamba günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mayıs 2024 Salı Güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mayıs 2024 Salı Güncel altın fiyatları
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!
Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!
Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!
Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!