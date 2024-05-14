Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…

Son günlerde futbol camiası Fenerbahçe’de yaşanan olayları takip ediyor. Bu sezonun bitimiyle beraber Türkiye’nin köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe seçime gidecek. İşte seçim tarihi…

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Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili karar belli oldu. Daha dün Aziz Yıldırım’ın başkanlık açıklamasıyla beraber sıcak günler geçiren Fenerbahçe seçin tarihini de netleştirdi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü seçimin 30-31 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Çoğunluk sağlanmaz ise, seçim ikinci tura kalacak. İşte o açıklama;

KULÜPTEN SEÇİM AÇIKLAMASI

“Sayın Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

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İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410’dur.
Tüzüğümüzün 28. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00’e dek yapılabilecektir.”

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