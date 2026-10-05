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Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

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Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinde hava mevsim normalleri altına düşüyor... Yurdun bazı bölgelerinde hava güneşli olurken diğer bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenmekte... Peki bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu...
Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya’nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 2 29

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 3 39

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 4 49

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..

Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 5 59
Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 6 69
Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 7 79
Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 8 89

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Mersin çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji, o bölgeleri uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? 9 99

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, ilk saatlerde 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin güneyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi ilk saatlerde 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, dan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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