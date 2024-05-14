Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…

Piyasaların hareketli olduğu dakikalarda Amerika’dan ÜFE rakamları açıklandı. Sonrasında ise Fed Başkanı Powell, konuştu. Verilerin ardından açıklama yapması ise oldukça önemliydi. İşte öne çıkan başlıklar…

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Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…

Devam eden enflasyonist baskılar, ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın konuşması dikkat çekti. Güçlü bir işgücü piyasası arasında kısıtlayıcı para politikası ve faiz indirimleri hakkında biraz şahin yorumları yansıttı.

Enflasyonu bu yıl %2 hedefine geri getirmeye yönelik ilerleme, Powell tarafından tekrar reddedilen bazı stagflasyon endişelerini artırdığı için durdu.

Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…

POWELL’DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Fed Başkanı Jerome Powell, 14 Mayıs Salı günü Amsterdam'da Yabancı Bankacılar Birliği'nin ev sahipliği yaptığı programa katıldı.

Powell, ABD ekonomisinin güçlü bir işgücü piyasasının ortasında esnek kaldığını söyledi. Enflasyon hakkında konuşurken, son aylarda daha sıcak enflasyonla ilgili endişeleri, Fed'in bu yıl daha önceki faiz indirimlerine olan güvenini kaybetmesine neden olduğunu ima etti Fed Başkanı, “Enflasyonun gerilemesi için sabırlı olunmalı” açıklamasıyla dikkat çekti.

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