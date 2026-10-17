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İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak!

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İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak!
Meteoroloji 40 ili sarı, İstanbul dahil 5 ili ise turuncu kodla uyardı. İstanbul'da öğleden sonra için de vatandaşlara "dikkatli olun" çağrısında bulunuldu.
İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 1 18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Mardin, Kırklareli ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Bursa ve Kütahya illerinin yüksek kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 2 28

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 3 38

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 4 48

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.
Rüzgârın batı kesimlerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (70-80) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 5 58

45 İLE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya için turuncu kodlu uyarıda bulunurken Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, K. Maraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Yalova ve Osmaniye sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 6 68

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İzmir'in doğusu, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri ve Çorum çevrelerinde kuvvetli; İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ile Düzce kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 7 78

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da hava öğleden sonra kritik seviyeye çıkıyor: 45 ili etkisi altına alacak! 8 88

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakası, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BURSA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli , kuzeyi ve Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli o0lması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; iç kesimleri ile İzmir'in doğusu ve Muğla genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop dışında bölge genelinde yerel kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerine kadar 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi sabah saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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