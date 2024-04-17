Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahmin raporunu açıkladı: Ülke genelinde hava nasıl olacak? Hangi bölgelerimizde yağmur var? İşte bölgerimizde ve illerimizden hava raporu...

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı öğle saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TLYapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL

Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözünAylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün

PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşunPTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun

Murat Türkyılmaz, yeni dönemde yeniden AK Parti’nin İBB Grup Sözcüsü olduMurat Türkyılmaz, yeni dönemde yeniden AK Parti’nin İBB Grup Sözcüsü oldu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
16 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden sıcaklık açıklaması!
Bugün hava durumum nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar kaç derece olacak! 15 Nisan 2024 Pazartesi hava durumu
Bugün hava durumum nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar kaç derece olacak! 15 Nisan 2024 Pazartesi hava durumu
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Yağmur yağacak mı? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Yağmur yağacak mı? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Son Haberler
Cevdet Yılmaz, kamuda tasarrufa gidilmesi yönünde detayları açıkladı!
Cevdet Yılmaz, kamuda tasarrufa gidilmesi yönünde detayları açıkladı!
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama geldi! Toz taşımı devam edecek mi? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?
Çok Okunanlar
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
Bugün Gram Altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor! Hangi bölgelerde yağmur var? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?
Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün
Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün
Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün yağmur var mı? Pazartesi hava nasıl?
Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! Sıcaklıklar artacak mı? Bugün yağmur var mı? Pazartesi hava nasıl?
Meteoroloji'den açıklama geldi! Hava mevsim normallerinde mi seyredecek? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den açıklama geldi! Hava mevsim normallerinde mi seyredecek? Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…