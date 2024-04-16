Murat Türkyılmaz, yeni dönemde yeniden AK Parti’nin İBB Grup Sözcüsü oldu

31 Mart yerel seçimler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Nisan ayı ilk toplantısını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirerek meclis yönetimi ve Partilerin yeni grup başkan vekilleri ve grup sözcüleri belli oldu.

MURAT TÜRKYILMAZ YENİDEN AK PARTİ İBB GRUP SÖZCÜSÜ OLDU

AK Parti İBB Grup Başkan vekili olarak Tevfik Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul olurken, geçtiğimiz dönemde grup sözcüsü olarak görev yapan, Pendik siyasetinin önemli isimlerinden bir olan ve mecliste gündem oluşturan önemli konuşmalarla, etkileyici konuşma şekli ve tarzı ile izleyenlerin beğenisini kazanmayı başaran Murat Türkyılmaz yeniz dönemde de bu görevine tekrar getirildi.

İBB YENİ DÖNEM MECLİS YÖNETİMİ BELLİ OLDU

315 kişiden oluşan İBB Meclis üyelerinin ellerini tek tek sıktı. İmamoğlu, İBB Meclisi’nin en genç üyeleri CHP’li Berat Maksut Usta ile AK Partili Umut Arman Sonay’ı geçici Divan Katipliği için yanına davet etti. İlk konuşmayı İmamoğlu yaptı. İmamoğlu’nun ardından sırasıyla; MHP adına Orkun Ayhan, AK Parti adına Zeynel Abidin Okul ve CHP adına Ülkü Sakalar birer konuşma yaptı. Meclis, İBB Başkanı İmamoğlu ve 185 CHP’li meclis üyesi, 129 AK Partili meclis üyesi ve 2 MHP’li meclis üyesinden oluştu.

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İlk oturumda, meclis başkanvekilleri, katip üyeler, encümen ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği üye seçimleri de gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan, 2.Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ seçildi. Oturumda siyasi parti gruplarının yeni yönetimleri de belli oldu. CHP Grup Başkanvekilliği’ne Ülkü Sakalar getirildi. Böylece meclis tarihinde ilk kez bir kadın, grup başkanvekili oldu. CHP Grup sözcülüğüne de önceki dönemde de meclis üyesi olan Gencay Özcan getirildi. Önceki dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yerine önceki dönemde meclis 1. Başkanvekili olan Zeynel Abidin Okul getirildi. AK Parti Grup sözcülüğüne ise Murat Türkyılmaz getirildi.