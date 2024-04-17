Aylık 1666 liraya kredi fırsatı! Nakit derdini hemen çözün

Nakit ihtiyacı olanlara faizsiz finansman imkanlarıyla birlikte yeni teklifler sunuluyor. Banka tekliflerinin ayrıntıları, özellikle nakit sıkıntısı yaşayanlara cazip fırsatlar sunar.

Küçük finansal ihtiyaçların karşılanması için internet üzerinden başvuru yapılabilir ve faizsiz ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Kredi ya da nakit avans başvurusu onaylandıktan sonra fonlar doğrudan hesaplara gönderilir. Bankalar, bireylere kredi ya da nakit avans vermek için kredi veya nakit avans verirken, kişinin kredi puanına bağlı olarak finansman sağlar.

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Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Albaraka, yeni müşterilere vade fark olmaksızın 15.000 TL kredi fırsatı sunuyor.

Yeni müşteriler için ENPARA'dan %0 faizli 10.000 TL kredi fırsatı.

GARANTİ BBVA, yeni müşterilere faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyasıyla 25.000 TL'ye kadar kredi verebilir.

DENİZBANK, yeni müşteriler için faizsiz üç aylık nakit avans fırsatı sunuyor. Bu fırsat 18 Aralık 2023'ten 30 Nisan 2024'e kadar geçerlidir. Kredi 10.000 TL ve vade üç ay.

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Yeni müşterilere, 1.04.2024 ile 30.04.2024 tarihleri arasında faizsiz taksitli 15.000 TL'ye varan nakit avans fırsatı sunuyoruz. Faizsiz taksitli nakit avans, iki ila üç aylık vade için geçerli olacaktır.

Burgan Bank, yeni müşterilere özel ON Dijital ihtiyaç kredisi %0 faiz ile sunuyor. Kredi 10.000 TL ve vade 6 ay.

QNB FİNANSBANK, yeni müşterilere %0 faizli kredi sağlar. Kredi 10.000 TL ve vade 6 ay.