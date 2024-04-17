PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun

Kefilsiz şartsız kredi verilirken PTT üzerinden 50 bin TL'ye kadar nakit destek sağlanır. Kişiye ihtiyaç kredisi imkanı sağlamak amacıyla finansal destek sağlamak, acil para ihtiyacı olanlar için çok önemlidir.

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PTT 50 bin TL kredi veriyor! En yakın PTT’ye koşun

PTT 50 bin TL kredi veriyor. Herkes başvuru yapabiliyor, detayları sizler için hazırladık. PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da PTT şubelerine giderek başvuruda bulunma fırsatı var. Başvuru sırasında kimlik bilgileri ve gerekli belgeler sağlanır. Pazartesi günü ödemelerin hesaplara yatırılacağı söylendi.

PTT 50 bin TL kredi veriyor

PTT ve Aktif Bank iş birliği ile 50 bin liralık kredi veriliyor. Fırsatlar yalnızca bunlarla sınırlı değil. Farklı ihtiyaç kredileri de sunuluyor.

Aktif Bank, maaşını PTT üzerinden alacaklara özel bir kampanya düzenlerken, daha önce hiç kredi kullanmamış emeklilere özel bir fırsat verdi. 500 TL ve 1000 TL'lik kredi seçenekleri, yüzde sıfır faiz oranları ve dosya masrafları dahil olmak üzere 1 aylık kredi kullanımı için sunuldu.

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