Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL

Maaşını Yapı Kredi'ye aktaran kişiler için bir promosyon kampanyası vardır. 6.250 TL ile 15 bin TL arasında değişmektedir.

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Yapıkredi promosyonu iyice abarttı! Başvurana 15 bin TL

Emekli vatandaşlar, özel ve kamu bankaları tarafından sunulan birçok promosyondan yararlanabilir. Bu nedenle, Yapı Kredi, üç yıl boyunca emekli maaşını bankaya taşıyan tüm emeklilere promosyon veriyor.

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Yapı Kredi emeklilik promosyonu ne kadar oldu?

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL

Yapı Kredisi Emeklilik Promosyonuna Başvuru

Maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşımak isteyen kişiler şubeye giderek veya bankayla iletişime geçerek işlemi gerçekleştirebilir. SGK emekli maaşı da e-Devlet üzerinden istenilen bankaya aktarılabilir.

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