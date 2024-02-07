Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugünkü raporda, çarşamba günü yurt içinde hava nasıl? Hangi bölgelerde yağış var? İşte illerimizde son hava tahmin raporu...

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Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...

EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: yağışlar geliyor! İşte bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu...

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 7; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısı batı ve kuzeybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu puslu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneybatıdan 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, sabah ve gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve gece saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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