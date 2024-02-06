Uzman isim dikkat çekti! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti: Kira fiyatları…

Prof. Dr. Hakan Kara, önemli açıklamalarda bulundu. Bir dönem Merkez Bankası eski başkanlığı görevini de üstlenen Hakan Kara, kiradaki enflasyona dikkat çekti. Barınma krizini gündeme getiren Kara’dan önemli mesajlar…

YAYINLAMA
Google News
Uzman isim dikkat çekti! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti: Kira fiyatları…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini paylaştı. Yeni verilerle birlikte konut sektöründeki enflasyonda ortaya çıktı. Konut alanlarında kiralama sözleşmesi içni yüzde 25 sınır şu anlık devam ediyor. İşyeri kiralarında ise yıllık artış yüzde 54 oldu.

Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…

Eski Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Hakan Kara, kira enflasyonunda dikkat çeken yorumda bulundu. Kara’ya göre kira enflasyonu 3 haneli rakamlara ulaştı.

TARİHTE İLK DEFA

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’de ilk defa bu rakamların görüldüğünü aktardı. Kara,

“2021 yılında başlatılan yanlış para politikasının yol açtığı barınma krizi, depremzedelerin yaşadığı zorlukları büyüttü. Resmi istatistiklere göre, kira enflasyonu yakın tarihte ilk defa üç haneli değerleri gördü.”

TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…
Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…
Emekliler hesaplarını kontrol etsin! Ek zam farkı hesaplara yatmaya başladı…
Emekliler hesaplarını kontrol etsin! Ek zam farkı hesaplara yatmaya başladı…
Elektrik, telefon, su faturası adına olanlara müjde! En az 500 lira indirimli ödeyeceksiniz
Elektrik, telefon, su faturası adına olanlara müjde! En az 500 lira indirimli ödeyeceksiniz
TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…
TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…
Son Haberler
Uzman isim dikkat çekti! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti: Kira fiyatları…
Uzman isim dikkat çekti! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti: Kira fiyatları…
Dikkat! Herkesin başına gelebilir: Mahkemeden emsal karar çıktı…
Dikkat! Herkesin başına gelebilir: Mahkemeden emsal karar çıktı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!
Yatırımcılar iple çekiyor: Rekt Capital, Bitcoin rallisini tahmin ediyor…
Yatırımcılar iple çekiyor: Rekt Capital, Bitcoin rallisini tahmin ediyor…
Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor
Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor
Çok Okunanlar
İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi önlendi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!
İstanbul Adliyesine terör saldırısı girişimi önlendi! 2 saldırgan ölü ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Bugün ablasının duruşması olduğu ortaya çıktı! Öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı
Bugün ablasının duruşması olduğu ortaya çıktı! Öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı
Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…
Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? Emekli Maaş Farkı Hesaplama
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? Emekli Maaş Farkı Hesaplama
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Peki Düştü mü, arttı mı?
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Peki Düştü mü, arttı mı?
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme