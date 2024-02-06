Uzman isim dikkat çekti! Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti: Kira fiyatları…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini paylaştı. Yeni verilerle birlikte konut sektöründeki enflasyonda ortaya çıktı. Konut alanlarında kiralama sözleşmesi içni yüzde 25 sınır şu anlık devam ediyor. İşyeri kiralarında ise yıllık artış yüzde 54 oldu.

Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…

Eski Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Hakan Kara, kira enflasyonunda dikkat çeken yorumda bulundu. Kara’ya göre kira enflasyonu 3 haneli rakamlara ulaştı.

TARİHTE İLK DEFA

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’de ilk defa bu rakamların görüldüğünü aktardı. Kara,

“2021 yılında başlatılan yanlış para politikasının yol açtığı barınma krizi, depremzedelerin yaşadığı zorlukları büyüttü. Resmi istatistiklere göre, kira enflasyonu yakın tarihte ilk defa üç haneli değerleri gördü.”

TÜİK verilerini Bakan Şimşek, “Enflasyon Şubat ayı itibarıyla düşecek” şeklinde yorumladı…