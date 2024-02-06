Emekliler hesaplarını kontrol etsin! Ek zam farkı hesaplara yatmaya başladı…

SSK ve Bağ Kur emeklisini yakından ilgilendiren ek zam farkları hesaplara yatmaya başladı. 6 milyondan fazla emekli için tarih bugün resmiyet kazandı. 6 Şubat ile 7 Şubat arasında ek zam ödemeleri hesaplara geçiyor.

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ÜCRETLER HESABA OTOMATİK Mİ YATACAK?

6 Şubat tarihi itibarıyla ödemelerin yapılıyor. Tüm emeklilerin hesaplarına bugün itibarıyla ödemeler başladı. Hesabında ek zam farkının yatırıldığını görmeyenler yarına kadar beklemelidir.

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Yatırılma tarihi bugün ve yarın olarak iki gün şeklinde planlandı. Emekli kartların tanımlı olması ise yeterli. Ek zam tüm hesaplara otomatik şekilde yatırılacak.

EMEKLİ HESABINA NE KADAR GEÇECEK?

Emekli hesaplarına ek zammın yansıtılmasıyla ilgili müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıktan vermişti. SSK ve Bağ Kur emeklisi için aylık fark tutarlarının hesaba yansıtılma tarihi 6-7 Şubat olarak belirlenmişti.

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İlk olarak emekliye maaşlarda yapılan düzenleme yetersiz bulunmuştu. Bir zammın ardından yine emekliler mutlu olmazken son olarak ikinci ek zam uygulanmıştı. Böylece aylıklarda yüzde 49,25’lik bir artış yansıtıldı. Düzenleme ile beraber emekli maaşları ve farkı şu şekilde oluştu;

7 bin 750 TL’den 11.566 TL’ye,

10 bin TL’den 14.925 TL’ye,

13 bin 500 TL’den 20.148 TL’ye,

15 bin TL’den 22.387 TL’ye,

17 bin 500 TL’den 26.118 TL’ye çıkarıldı.

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