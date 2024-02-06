Dikkat! Herkesin başına gelebilir: Mahkemeden emsal karar çıktı…

Sağlık sektöründe bazı uygulamalar insanların beklendiği şekilde sonuçlanmıyor. Ancak uygulamanın garantili olması vatandaşı ikilemde bırakıyor. Kocaeli’nde yaşayan avukatın başına gelenler ise adeta emsal teşkil ediyor. Süreç son olarak mahkemede sonuçlandı…

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Dikkat! Herkesin başına gelebilir: Mahkemeden emsal karar çıktı…

Avukat Burakhan Meydan, 2021 yılında saç ekimi operasyonu geçirdi. Meydan, 8 saatlik işlem için 8 bin lira ödedi. Ancak asıl sorun daha sonra başladı. Avukat, saç ekim uygulamasından istediği verimi alamadı.

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PARA İADESİ TALEP ETTİ

Avukat Burakhan Meydan, saçının çıkması için 8 ay bekledi. Fakat avukat, uygulamadan bir türlü sonuç alamadı. Bunun üzerine soluğu uygulamayı yaptırdığı Istanbul’da aldı. Klinik, saç ekimini tekrar yapabileceğini aktarsa da Avukat Meydan ücret talebinde bulundu.

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Avukat teklifi hiçbir şekilde kabul etmedi ve para iadesi istedi. Sonrasında kabul görülmemesi üzerinde Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvuru yaptı. Ama reddedildi.

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SÜRECİ MAHKEMEYE TAŞIDI

Burakhan Meydan, hiçbir şekilde vazgeçmedi ve süreci mahkemeye taşıdı. Kliniği dava açan Meydan’ın emsal kararı işte tam da burada çıktı. Mahkeme, davacıyı haklı bularak, uygulama merkezinin 8 bin lira ödemesine hükmetti. Emsal niteliğinde kararı Burakhan Meydan şu şekilde anlattı;

“Bizim gerçekleştirilmiş olan saç ekim işleminin eser sözleşmesi niteliğinde bir tür olduğunu, tespitini yaptık avukat olarak. Bu tüketici mahkemesinde ayıbın olup olmadığına yönelik tespitini sağlamak amacıyla bilirkişiye tayin ediliyor dosya. Bilirkişi fiziksel incelemelerde ve gerekli bilimsel incelemelerde bulunduktan sonra şu şekilde kanaat getirdi.

Saç ekiminde yapılan işlemin sadece yüzde 10’luk kayıp gerçekleştirilebileceği söylendi. Bilirkişi raporunda bu yüzde 10’luk kaybın söz konusu dosyamızda, yüzde 90’na vardığı tespit edildi. Bu nedenle de bu hizmetin ayıplı bir hizmet olduğu bilirkişilerce tespit edildi.”

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KENDİ ALANINDA EMSAL KARAR

“Bu emsal niteliğinde bir karar. Çünkü biz avukat olarak dosyaya hazırlandığımız esnada bunun daha önce bir Yargıtay kararını tespit edemedik. Bu nedenle dosyanın üzerinde gereğinden fazla çalışma hissiyatı duyduk. Ve bunun emsal nitelikte olduğunu fark ettik. Bizim ilk aşamada ödemiş olduğumuz miktar 8 bin liraydı. Akabinde bunun toplam dosyanın sonuçlanma süre 2 ile 2 buçuk yıl arasında sürdü. Sonunda bizim yasal faiz oranımız ve ilan vekalet ücretimizle beraber toplamda 32 bin liralık bir alacağımız doğmuş oldu.”

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