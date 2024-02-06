Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenli olarak değerlendirdiği enflasyon verilerini bugün açıkladı. Dün TÜİK tarafından paylaşılan verilere Merkez Bankası, kendi perspektifinden baktı…

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Merkez Bankası’ndan ilk enflasyon değerlendirmesi: İşte artışta dikkat çekilen konu…

Dün sabahın erken saatlerinde haftanın ilk verisi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin aylık ve yıllık enflasyonu açıkladı. Beklentilere paralel şekilde enflasyonun büyüdüğü görüldü.

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Enflasyondaki artış her ne kadar düşük kalsa da halen yüzde 50’nin üzerinde seyretmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Diğer yandan Bakan Mehmet Şimşek, Şubat ayını işaret ederek düşüşün geleceğini aktardı.

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MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON YORUMU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon yorumunda enerjiyi ön plana çıkardı. Yıllık yükseliş olsa da aylık bazda Ağustos sonrası geri çekilen bir enflasyon vurgusu yapıldı.

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Merkez Bankası, mevsimsel bir çıkışın olduğunu aktararak, B ve C göstergelerinde ‘Enflasyon Raporu’ tahminleriyle paralel hareket ettiğini aktardı.

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TCMB’NİN ENFLASYON METNİ

“Tüketici fiyatları 2023 yılının son Enflasyon Raporu tahminiyle uyumlu bir şekilde ocak ayında yüzde 6,70 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,09 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 64,86 olmuştur. Yıllık enflasyon, temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda gerilemiştir. Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğal gaz fiyatları yükselmeye devam etmiştir.

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Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğilimi işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde ocak ayında sürmüştür. Ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyon belirgin olarak yükselmiştir. Temel mal grubu aylık enflasyonu önceki aya kıyasla yükselmiş, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışları genele yayılmıştır. Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonlarında sınırlı bir düşüş gerçekleşmiştir. Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı değerlendirilmektedir.”

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