İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Akburak, partiden ayrıldı…

İYİ Parti, yerel seçimlerde büyük hezimete uğramıştı. Birçok ilde yüzde 10 altında kalan partide çatlak sesler çıktı. Seçimlerin hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında ise istifa depremi yaşanmaya başladı…

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İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Akburak, partiden ayrıldı…

31 Mart mahalli seçimlerde İYİ Parti umduğunu bulamadı. Birçok partinin gerisinde kaldı. Buna karşın sadece 1 ili alabildi. İYİ Parti, hem parti içinde hem kulislerde çokça eleştirilen bir konuma geldi.

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Başarısız seçimin ardından parti içinde görev alan birçok isim istifaya kalkıştı. İstifanın başını ise Buğra Kavuncu çekti. Kavuncu’nun ardından İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak’da istifasını verdi.

KAVUNCU VE AKBURAK’TAN İSTİFA

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını sundu. Teşkilat Başkanlığı’ndan istifa eden Kavuncu şunları söyledi;

“Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

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Buğra Kavuncu’nun istifa haberinin ardından İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak’da açıklama yaptı;

“Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım.”

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