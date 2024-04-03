PFDK kararlarının ardından Trabzonspor’dan açıklama geldi: “Adaletiniz batsın”…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin verdiği kararları açıkladı. Saha içinde yaşanan olaylar hakkında her iki kulübe de gerekli cezalar yansıtıldı. Ancak Trabzonspor cezaları yetersiz oldu.

Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı cezaları açıklandı!

Taraftar ile Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı kavgada, ceza çıkmaması Karadeniz ekibinin sert tepki göstermesine yol açtı. Kulüp, sosyal medya hesabından “Adaletiniz Batsın” başlıklı yazısında yönetimi istifaya davet etti. Trabzonspor; “Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin” açıklamasını yayınladı.

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