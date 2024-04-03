PFDK kararlarının ardından Trabzonspor’dan açıklama geldi: “Adaletiniz batsın”…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbi hakkında nihai kararlarını bugün itibarıyla vermişti. Açıklanan ceza ile ilgili Trabzonspor, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Çok sert açıklamalar yapan kulüp, TFF’yi istifaya davet etti.

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PFDK kararlarının ardından Trabzonspor’dan açıklama geldi: “Adaletiniz batsın”…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin verdiği kararları açıkladı. Saha içinde yaşanan olaylar hakkında her iki kulübe de gerekli cezalar yansıtıldı. Ancak Trabzonspor cezaları yetersiz oldu.

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Taraftar ile Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı kavgada, ceza çıkmaması Karadeniz ekibinin sert tepki göstermesine yol açtı. Kulüp, sosyal medya hesabından “Adaletiniz Batsın” başlıklı yazısında yönetimi istifaya davet etti. Trabzonspor; “Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin” açıklamasını yayınladı.

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