  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Bakan Fidan'dan CICA Zirvesi'nde İsrail protestosu: Herzog kürsüye çıkınca salonu terk etti!

Bakan Fidan'dan CICA Zirvesi'nde İsrail protestosu: Herzog kürsüye çıkınca salonu terk etti!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti.

Bakan Fidan'dan CICA Zirvesi'nde İsrail protestosu: Herzog kürsüye çıkınca salonu terk etti!
Yayınlanma:

Bakan Fidan'dan CICA Zirvesi'nde İsrail protestosu: Herzog kürsüye çıkınca salonu terk etti!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.

bakan-fidandan-gazze-diplomasisi-hpzj.jpg

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.

Sağanak yağışın İstanbul'a 1 günlük bilançosu! 2 vatandaş hayatını kaybetti: Milyonlarca maddi hasar!Sağanak yağışın İstanbul'a 1 günlük bilançosu! 2 vatandaş hayatını kaybetti: Milyonlarca maddi hasar!

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!

Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...




Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti!
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti!
İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarı: Yarın daha kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarı: Yarın daha kuvvetli yağış olacak
MASAK şüpheli hesapları mercek altına aldı: Milyonlarca kişi habersiz suç zincirine girebilir
MASAK şüpheli hesapları mercek altına aldı: Milyonlarca kişi habersiz suç zincirine girebilir
Sağanak yağışın İstanbul'a 1 günlük bilançosu! 3 vatandaş hayatını kaybetti: Milyonlarca maddi hasar!
Sağanak yağışın İstanbul'a 1 günlük bilançosu! 3 vatandaş hayatını kaybetti: Milyonlarca maddi hasar!
İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!
İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!
İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!
İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Sarıyer’de selin meydana getirdiği maddi hasarın görüntüsü...
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Sarıyer’de selin meydana getirdiği maddi hasarın görüntüsü...