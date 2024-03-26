Malatya’da feci kaza! Savrulan araç ile istinat duvarı arasına sıkışan şahsın bacağı koptu!

Malatya’da seyir halindeki cip, otomobil ile çarpışmasının sonucu savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. İstinat duvarı ve araç arasında sıkışan vatandaşın bacağı koptu.

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Malatya’da feci kaza! Savrulan araç ile istinat duvarı arasına sıkışan şahsın bacağı koptu!


Malatya’da ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. İstinat duvarı ile araç arasına sıkışan şahsın bacağı koptu.

Kaza, 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan M. H. idaresindeki 30 AAG 400 plakalı cip ile K.A. yönetimindeki 44 NN 002 plakalı otomobil çarpıştı.

Malatya’da feci kaza! Savrulan araç ile istinat duvarı arasına sıkışan şahsın bacağı koptu!

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen ismi öğrenilmeyen yayaya çarparak istinat duvarı arasına sıkıştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bacağının koptuğu belirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da feci kaza! Savrulan araç ile istinat duvarı arasına sıkışan şahsın bacağı koptu!

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da feci kaza! Savrulan araç ile istinat duvarı arasına sıkışan şahsın bacağı koptu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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