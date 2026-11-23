Acun Ilıcalı son görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti: Yorumlar peş peşe geldi

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez sözlerinden çok görüntüsüyle dikkat çekti. Arda Turan ve Emre Belözoğlu hakkında konuştuğu röportajda saçlarının belirgin şekilde beyazladığı görülen ünlü televizyoncunun son hali, "Acun ne kadar yaşlanmış", "Saçları bembeyaz olmuş" yorumlarını beraberinde getirdi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İki yakın dostu Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak karşı karşıya geleceği mücadeleyi değerlendiren Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kazanmasını istediğini söyledi.

Ancak röportajın görüntülerinde Ilıcalı'nın değişen görünümü de dikkat çekti. Siyah kıyafetleriyle kamera karşısına geçen ünlü televizyoncunun özellikle saçlarındaki beyazlık göze çarptı.

"SAÇLARI BEMBEYAZ OLMUŞ"

Acun Ilıcalı'nın röportajından alınan görüntüler, ünlü televizyoncunun yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi. Ilıcalı'nın son halini gören bazı izleyiciler, saçlarının beyazlamasına ve yüzündeki değişime dikkat çekti.Görüntüler için "Acun ne kadar yaşlanmış", "Biraz çökmüş sanki" ve "Saçları bembeyaz olmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Ilıcalı'nın son görüntüsü, futbol açıklamalarının yanı sıra dış görünümüyle de konuşuldu.

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ARDA TURAN'A MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Acun Ilıcalı, röportajında Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun yakın dostları olduğunu söyleyen Ilıcalı, tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullandı.

Ünlü televizyoncu, "Gurur duyacağımız bir maç olacak. İkisi de çok yakın dostum. Ama sonuçta ben bir Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Arda (Turan) başka yerlerden puan alır. İnşallah bizden alamaz" ifadelerini kullandı.Ilıcalı ayrıca karşılaşmayı tribünden takip edeceğini belirterek iki dostunu teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi sahnesinde görecek olmanın kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

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