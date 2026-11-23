Kabe'de gördüklerine isyan etti: Böyle bir ibadet şekli yok!

Umre ibadetini yerine getirmek için Kabe'ye giden bir adam, Hacerülesved taşını öpmeye çalışan kadınların kalabalıktaki erkekler tarafından sıkıştırılmasına tepki gösterdi. Yaşananları kayda alan adam, "Böyle bir ibadet şekli yok" diyerek yaşananlara isyan etti.

Umre ziyareti sırasında Kabe'de bulunan bir adam, Hacerülesved taşını öpmek isteyen kadınların yoğun kalabalıkta erkekler tarafından sıkıştırıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

KADINLARIN YAŞADIĞI DURUMA SESSİZ KALMADI

Kadınların yaşadığı duruma tepki gösteren adam, "Böyle bir ibadet şekli yok. Kadın erkek birbirine yapışmış, resmen tost olmuş şekilde tavaf yapıyoruz. Allah sonumuz hayretsin. Mahreme hiç dikkat edilmiyor." diyerek ortaya çıkan görüntülere isyan etti.

Kaynak: SonDakika.com

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