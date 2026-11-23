17 milyon emeklinin beklediği kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının öncelikli gündeminde 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi yer alıyor. Erdoğan'ın yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini duyurduğu emekli maaşı iyileştirmesine ilişkin çalışmaların son durumu da toplantıda değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Milyonlarca emeklinin beklediği refah payı düzenlemesi ve en düşük emekli aylığına yapılacak artışın öncelikli gündem olduğu toplantıda, fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de değerlendirilecek. Dış politikada ise ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı ve Gazze'deki gelişmeler ele alınacak.

17 MİLYON EMEKLİNİN GÖZÜ KABİNE'DE

Toplantının en önemli gündem maddesini emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme oluşturuyor. Yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı çalışması ile en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artışın son durumu değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini belirttiği düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulması bekleniyor.

FON SORUŞTURMASINDAKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Kabine'nin ekonomi gündeminde sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması da bulunuyor. Soruşturmanın adli ve idari boyutları, ortaya çıkarılan para hareketleri ve alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM MASADA

Toplantının güvenlik gündeminde Terörsüz Türkiye süreci yer alacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmeler, güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları ve sahadaki son durum ele alınacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Kabine'nin dış politika başlıklarında ABD ile İran arasındaki gerilim öne çıkacak. Ankara'nın diplomatik çözüm arayışları ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik tutumu çerçevesinde bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

GAZZE, SURİYE VE COP31 DE GÜNDEMDE

İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları ile Arap Yarımadası'ndaki gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçları ve Türkiye'nin ev sahipliğinin uluslararası yansımaları da Kabine'nin gündeminde bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Emeklilere yönelik çalışmalara ilişkin takvimi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." dedi. Öte yandan "Konuşmanızda emekliler için sene başından önce diye müjde verdiniz, asgari ücret diye bir takvimlendirme var mı?" sorusuna Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İnşallah." şeklinde karşılık vermişti.

Ailesi kayıp olarak aradığı gencin, çöplükten cesedi çıktı!

Acun Ilıcalı son görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti: Yorumlar peş peşe geldi

Kabe'de gördüklerine isyan etti: Böyle bir ibadet şekli yok!