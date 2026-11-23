Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişme: PKK, Irak'ta 14 barınma alanını daha boşalttı!

Terörsüz Türkiye sürecinde dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan 14 barınma alanını boşalttı. Örgütün daha önce Metina'da terk ettiği 4 alanla birlikte toplam sayı 18'e yükseldi...

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik kaynaklarına göre PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan 14 barınma alanını 18 Kasım 2026 itibarıyla boşalttı. Örgütün daha önce Metina'da boşalttığı 4 alanla birlikte toplam sayı 18'e yükseldi. Güvenlik kaynakları, mağara ve sığınakların Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılamaz hale getirileceğini bildirdi.

HAKURK'TA 14 BARINMA ALANI BOŞALTILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan 14 barınma alanını boşalttı. 18 Kasım 2026 itibarıyla tamamlandığı belirtilen tahliye kapsamında örgütün kullandığı mağara, sığınak ve diğer barınma noktaları terk edildi.Boşaltılan alanlar arasında Ciğer Tepe, Şerif Alişer, Kendekola, PAJK, Baran, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur isimli noktalar ile iki ayrı cephanelik bulunuyor.

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METİNA'DAKİ 4 ALAN DA DAHA ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Örgüt, 8 Ekim 2026 tarihinde Metina'nın Baze bölgesindeki Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli dört barınma alanını da boşaltmıştı.Son gelişmeyle birlikte Hakurk ve Metina bölgelerinde boşaltılan barınma alanlarının toplam sayısı 18'e ulaştı.

MAĞARA VE SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLECEK

Güvenlik kaynakları, boşaltılan mağara ve sığınakların Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılamaz hale getirileceğini bildirdi.Kaynaklar, Irak'ın kuzeyindeki bu gelişmeleri Terörsüz Türkiye sürecinin silahsızlanma aşamasında kaydedilen ilerlemenin göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

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