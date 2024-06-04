Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden AHİSİAD'a ziyaret

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Müdürü Ferhat Gücükoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile beraber Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği'ne ziyaretlerde bulundu.

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Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden AHİSİAD'a ziyaret

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Müdürü Ferhat Gücükoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencileri ziyaretleri sırasında, Geleceğin Ahi Adayları olan öğrenci kardeşlerimiz Tübitak 4006 Bilim Fuarı için hazırladıkları projeleri AHSİAD Genel başkanı İbrahim Çam'a sundular.

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden AHİSİAD'a ziyaret

BİR BİRİNDEN DEĞERLİ PROJELERİ BAŞKAN İBRAHİM ÇAM'A SUNDULAR

1-Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden biri olan Kanaviçe işçiliği ile hazırlanmış Türk motifleri,

2-Tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmış Türk Devletlerinin Bayrakları ile hazırlanmış yapbozlar,

3-Türk Aile Yapısının korunması ve iyileştirilmesi adına atılabilecek adımların araştırılması için yapılmış anketlerdi.

Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden AHİSİAD'a ziyaret

BAŞKAN ÇAM TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan İbrahim Çam, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Müdürü Ferhat Gücükoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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