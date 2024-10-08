Mehmet Şimşek bu kez sporcuları hedef aldı! Kazanç beyan etmeyen ceza ödeyecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıt dışılık önlemleri ile ilgili olarak atılan son adımı değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecektir" dedi.