Mehmet Şimşek bu kez sporcuları hedef aldı! Kazanç beyan etmeyen ceza ödeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıt dışılık önlemleri ile ilgili olarak atılan son adımı değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecektir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sporcuların sosyal medya hesaplarından kazançlarını doğru beyan etmeleri konusunda uyardı. Şimşek, ödenmeyen vergilerin cezalı şekilde talep edileceğini ve kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcuların izaha davet edileceğini açıkladı.
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Bakan Şimşek, şunları söyledi:
"Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecektir. Vergi adaleti ve etkinlik anlayışımızla, yüksek gelir elde edenleri ve gelirlerini beyan dışı bırakanları kapsamlı bir şekilde denetliyoruz.”