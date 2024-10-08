Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında

17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam ediyor. Son olarak, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve 901 suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarıyla gündeme geldi.



Çoban, iddiaların ardından, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü iddialara itibar etmeyiniz, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk" dedi. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte ayrıntılı bir şekilde sunacağımızı size bildirmek isterim. açıklama yaptı.