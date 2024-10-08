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Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında

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Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında
17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, depremzedelerle dalga geçtiği, nakliyat şirketi kurarak depremzedeleri dolandırdığı, dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve 901 suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarıyla gündemde. İddiaları reddeden Ecrin Su Çoban, ailesinin de suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında 1 12

17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, dizi, sinema ve eğlenceli videolar çekmeye devam ediyor. Son olarak, nakliyat şirketi kurdurup depremzedeleri dolandırdığı, dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve 901 suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

Çoban, iddiaların ardından, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü iddialara itibar etmeyiniz, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk" dedi. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte ayrıntılı bir şekilde sunacağımızı size bildirmek isterim. açıklama yaptı.

Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında 2 22

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006'da Kocaeli'de doğdu. 2018 yılında O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Ecrin su Çoban, Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda isimli şarkısını yarışmada ilk olarak seslendirdi. Ardından Gökçe Tik Tak ve Atiye'nin Ya Habibi şarkılarını söyleyen Çoban, çeyrek finalde elenmişti. 2019 yılında Ecrin Su Çoban "Afili Aşk" şarkısını Aslı Demirer ile seslendirdi. 2019 yılında oyunculuk kariyerine Masal Şatosu: Sihirli Davet ile başladı.

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