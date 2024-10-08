Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında
Ecrin Su Çoban Discord dolandırıcılığı hakkında konuştu! Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında
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17 yaşındaki fenomen Ecrin Su Çoban, depremzedelerle dalga geçtiği, nakliyat şirketi kurarak depremzedeleri dolandırdığı, dolandırıcılık için site açmayan bir çocuğu tehdit ettiği ve 901 suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarıyla gündemde. İddiaları reddeden Ecrin Su Çoban, ailesinin de suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.