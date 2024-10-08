Hadım yasası gündemde! Yılmaz Tunç beklenen açıklamayı yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları MYK toplantısında ele aldığını belirtti.



BAKAN TUNÇ'UN İFADELERİ



Şu anda gündemimizde olan çok sayıda konu var ve birçok sorunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli yasal düzenleme hazırlıklarımız var. Cezasızlık algısı, özellikle son günlerde tartışılan iki yılın altındaki suçlarda bir yıl koşullu salıverme ve bir yıl denetimli serbestlik anlamına gelir. Bu nedenle, iki yılın altındaki suçlar şu anda istisna olmak üzere hapis cezasına çarptırılmamıştır. Sonuç olarak kabul edilir, ancak uygulanmaz. Bu durumda, bu kişilerin bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmesi için belirli bir süre cezaevinde kalmayı önerdik. Bunu tekrar önereceğiz.

Bir kadın daha katletildi! 21 yaşındaki genç kız ormanda ölü bulundu

Elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar müjdeyi verdi

Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor! Yeni düzenleme geliyor

HADIM ETME İÇİN DÜZENLEME YAPILABİLİR

Cinsel suçlara ilişkin hadımın günümüzde araştırılması mümkün mü?Tunç, bir soru üzerine, "Ceza İnfaz Kanunu'muzda önceki senelerde gündeme geldiğinde Adalet Komisyonu üyesi olarak hatırlıyorum." Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde belirtildiği gibi, tıbbi tedaviye karar verme yetkisi kendisine aittir. Bu nedenle mevzuatımız buna uygundur. Tabii, orada uygulamayı iyileştirmek için mevzuatta yeni düzenlemeler yapılabilir."

Haberin Devamı

HADIM KANUNU

Ceza İnfaz Kanunu'na göre, mahkumların "tıbbi tedaviye" tabi tutulması hakim tarafından belirlenebilir. Madde şu şekildedir:

188 inci madde hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde infaz hâkimi tarafından karar verilir.