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Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor! Yeni düzenleme geliyor

Her yıl, yasa dışı bahis ve kumar siteleri çok sayıda kişiyi öldürüyor. Bu bataklığa girdiği için hem parasını kaybediyor hem de hapis cezalarına çarptırılıyor. Terörizm ve suç örgütleri, bu yasa dışı kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumarla aralıksız mücadele ediyor.

Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor! Yeni düzenleme geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarla aralıksız mücadele ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paranın suç örgütlerine aktarıldığını bildirdi. Bakanlık, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için bu mücadelenin çok önemli olduğunu belirtti.

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KRİPTO PARAYA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

Masak, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini keşfetti. Bu süreçte, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking ve Meritslot" olarak bilinen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinden 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı alındı.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Suçluların tespit edilip cezalandırılmasına kadar söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını belirtti. Uygulamadaki sorunları çözmek ve mali suçları en aza indirmek için yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyoruz, dedi.

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