Beklenen TÜİK raporu açıklandı! En çok işsiz hangi şehirlerde?

2023 yılına ilişkin il düzeyinde iş gücü istatistikleri de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Geçen yıl Türkiye'de işsizlik oranı %9,4 oldu, en yüksek il Hakkari %23,3, en düşük il Sinop ise %4,8 oldu.

2023 yılında istihdam oranı %48,3 oldu. En yüksek oran Ardahan'da %58,2 ve en düşük oran Siirt'te %35.5 oldu.

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Geçen yıl iş gücüne katılma oranı %53,33 oldu. En yüksek oran Ardahan'da %61,7 oldu ve en düşük oran Siirt'te %38,5 oldu.

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre, iş gücü istatistikleri yıllık olarak Türkiye'de ve İBBS düzey 2 detayında 26 bölge için yayınlanmaktadır.