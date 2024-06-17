Fed’in faiz ertelemesi BTC çıkışlarını artırdı: Bitcoin ETF satışları arttı

ABD spotu Bitcoin ETF'lerinden gelen çıkışlar, geçen haftaki çıkışların çoğuna en fazla katkıda bulundu. Grayscale'in GBTC ETF'si en büyük çıkışları gördü. 274,3 milyon dolar daha yüksek ücretli fondan ayrıldı.

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Bunu sırasıyla 149,7 milyon dolar ve 146,3 milyon dolar net çıkış yaşayan Ark Invest'in ARKB'si ve Fidelity'nin FBTC'si izledi.

BİTCOİN ETF ÇIKIŞI GEÇEN HAFTA FIRLADI

BlackRock'un IBIT'i, geçen hafta 41,6 milyon dolarlık girişler kaydederek geçen hafta Bitcoin ETF'nin kaydettiği tek spot oldu. Sonuç olarak, kuruluştan bu yana spot Bitcoin ETF'lerindeki toplam net girişler 15,1 milyar dolara düştü.

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Geçen haftadan önce, spot Bitcoin ETF'leri, bu dönemde 4 milyar dolardan fazla getiren art arda 19 gün ağır giriş kaydetti. Ancak, bu giriş serisi geçen Pazartesi, ETF'lerin net çıkışlarda 64,9 milyon dolar kaydettiği zaman sona erdi. FOMC toplantısının üç gün içinde ve çevresinde, spot Bitcoin ETF'leri günde 200 milyon dolarlık çıkışlar gördü.

Toplam 621 milyon dolarlık çıkışlar, hakim olan düşüş duygusunu yansıtan yalnızca Bitcoin'e yönlendirildi. Ek olarak, kısa Bitcoin pozisyonlarına 1,8 milyon dolarlık girişler oldu. Sonuç olarak, Bitcoin fiyatı geçen hafta %7 negatif sonuçlandı.

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Bölgesel eğilimler açısından ABD'de 565 milyon dolarlık çıkışların büyük çoğunluğu gözlendi. Ancak, Kanada, İsviçre ve İsveç de sırasıyla 15 milyon dolar, 24 milyon dolar ve 15 milyon dolar çıkışlar yaşadığından, olumsuz duygu yalnızca ABD ile sınırlı değildi. Buna karşılık, Almanya 17 milyon dolarlık girişler gördü. Bu da genel çıkış eğilimine bir istisna oldu.