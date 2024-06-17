Fed’in faiz ertelemesi BTC çıkışlarını artırdı: Bitcoin ETF satışları arttı

CoinShares'in son raporu, dijital varlık yatırım ürünlerinin geçen hafta toplam 600 milyon dolarlık çıkışlar yaşadığını gösteriyor. Bu, beklenenden daha şahin FOMC toplantısının sonucuydu.

YAYINLAMA
Google News
Fed’in faiz ertelemesi BTC çıkışlarını artırdı: Bitcoin ETF satışları arttı

ABD spotu Bitcoin ETF'lerinden gelen çıkışlar, geçen haftaki çıkışların çoğuna en fazla katkıda bulundu. Grayscale'in GBTC ETF'si en büyük çıkışları gördü. 274,3 milyon dolar daha yüksek ücretli fondan ayrıldı.

Dar gelirliye devletten destek! 2 bin 425 TL PTT üzerinden ödenecekDar gelirliye devletten destek! 2 bin 425 TL PTT üzerinden ödenecek

Bunu sırasıyla 149,7 milyon dolar ve 146,3 milyon dolar net çıkış yaşayan Ark Invest'in ARKB'si ve Fidelity'nin FBTC'si izledi.

2018/06/04/son-yillarin-fenomen-olgusu-haline-gelen-bitcoin-ile-olusan-iyimser.jpg

BİTCOİN ETF ÇIKIŞI GEÇEN HAFTA FIRLADI

BlackRock'un IBIT'i, geçen hafta 41,6 milyon dolarlık girişler kaydederek geçen hafta Bitcoin ETF'nin kaydettiği tek spot oldu. Sonuç olarak, kuruluştan bu yana spot Bitcoin ETF'lerindeki toplam net girişler 15,1 milyar dolara düştü.

Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları

FED, PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

Geçen haftadan önce, spot Bitcoin ETF'leri, bu dönemde 4 milyar dolardan fazla getiren art arda 19 gün ağır giriş kaydetti. Ancak, bu giriş serisi geçen Pazartesi, ETF'lerin net çıkışlarda 64,9 milyon dolar kaydettiği zaman sona erdi. FOMC toplantısının üç gün içinde ve çevresinde, spot Bitcoin ETF'leri günde 200 milyon dolarlık çıkışlar gördü.

Toplam 621 milyon dolarlık çıkışlar, hakim olan düşüş duygusunu yansıtan yalnızca Bitcoin'e yönlendirildi. Ek olarak, kısa Bitcoin pozisyonlarına 1,8 milyon dolarlık girişler oldu. Sonuç olarak, Bitcoin fiyatı geçen hafta %7 negatif sonuçlandı.

120 bin TL kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli kredi başvurusu120 bin TL kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli kredi başvurusu

Bölgesel eğilimler açısından ABD'de 565 milyon dolarlık çıkışların büyük çoğunluğu gözlendi. Ancak, Kanada, İsviçre ve İsveç de sırasıyla 15 milyon dolar, 24 milyon dolar ve 15 milyon dolar çıkışlar yaşadığından, olumsuz duygu yalnızca ABD ile sınırlı değildi. Buna karşılık, Almanya 17 milyon dolarlık girişler gördü. Bu da genel çıkış eğilimine bir istisna oldu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dar gelirliye devletten destek! 2 bin 425 TL PTT üzerinden ödenecek
Dar gelirliye devletten destek! 2 bin 425 TL PTT üzerinden ödenecek
Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları
120 bin TL kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli kredi başvurusu
120 bin TL kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli kredi başvurusu
Ünlü yazardan Bitcoin çıkışı: Almak isteyenler için şu an ucuz…
Ünlü yazardan Bitcoin çıkışı: Almak isteyenler için şu an ucuz…
Son Haberler
Fed’in faiz ertelemesi BTC çıkışlarını artırdı: Bitcoin ETF satışları arttı
Fed’in faiz ertelemesi BTC çıkışlarını artırdı: Bitcoin ETF satışları arttı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı
Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcı açıklama yaptı
17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?
17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin
1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin
Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı
Borsa vergisi ne zaman geliyor! Bakan Şimşek o vergiyi açıkladı
Çok Okunanlar
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor
Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları
17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?
17 Haziran EURO 2024 maç takvimi! EURO 2024 bugün hangi maçlar var?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirliye müjde! 1000 TL ödeme yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirliye müjde! 1000 TL ödeme yapılacak
Bakan resmen açıkladı! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Bakan resmen açıkladı! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları