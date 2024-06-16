120 bin TL kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli kredi başvurusu

3 Ay Ertelemeli Kredi İmkanı Akbank, mobil bankacılık aracılığıyla 120 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlar. Kredi kullanmak için sadece Akbank müşterisi olmak ve mobil bankacılık uygulamasını kullanmak gerekir.

Aylık Taksit 14.317,95 TL Faiz Oranı: %4,62 Toplam Geri Ödeme: 172.505,43 TL Kredi Tahsis Ücreti: 690,00 TL Aylık Maliyet Oranı: %6,1114 Efektif Yıllık Faiz Oranı: %103,7711 Kampanya Koşulları: Faiz oranları, kredi tutarı, kredi vadesi ve müşteri risk skoruna bağlı olarak değişebilir. Akbank Mobil, İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi veya şubelerden ayrıntılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

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50.000 TL'den fazla ödeme için 36 ay, 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar için 24 ay, 100.000 TL'den fazla ödeme için 12 ay erteleme süresi vardır. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Erteleme süresi sona erdiğinde, erteleme faizi ödenir ve normal ödemeler başlar.

Başvuru

Akbank'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla başvurabilirsiniz. Akbank müşterisi olmayan kişiler şu anda işlemlerini tamamlamalıdır.

Haberin Devamı

Başvurular 7 Haziran 2024'ten 28 Haziran 2024'e kadar yapılabilir. Banka, başvuruları reddetme veya ek bilgi veya belgeler isteme hakkını saklı tutar. Ek olarak, kredi koşullarını değiştirebilir ve kampanyayı durdurabilir. Kredi başvuruları SMS yoluyla iletilecektir.

Bu fırsatı kullanmak isteyen kişiler başvuru tarihlerini kaçırmamalıdır. Akbank Mobil, İnternet Şubesi veya Akbank şubelerini ziyaret ederek daha fazla bilgi ve başvuru yapabilirsiniz.