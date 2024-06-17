Akaryakıta yeni zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve vergi artışları nedeniyle son yıllarda hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına Temmuz ayında ek bir önemli zam daha ekleniyor. 16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla, her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranında maktu ÖTV tutarları 5 TL artırıldı.

2024 Ocak-Mayıs döneminde ÜFE %17,87 arttı. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da kesinleşecek. 2024'ün ilk beş ayında, ÜFE aylık ortalama %3,35 arttı. Bu trend Haziran ayında da devam ederse, altı aylık ÜFE artış oranı %21,82 olacaktır.

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Bu ÜFE artışı nedeniyle benzin için maktu ÖTV tutarı 2,06 TL, motor için 1,93 TL artacaktır. Geçen yıl yüzde 20 artırılmış KDV eklendiğinde, benzinde 2,47 TL ve motorlarda 2,32 TL vergi artışı olacak. Şu anda benzin için ÖTV 9,45 TL ve motor için 8,86 TL.

Akaryakıt Fiyatları

Şu anda benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 40,30 TL, Ankara'da 41,28 TL ve İzmir'de yaklaşık 41,54 TL. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 40,67 TL, Ankara'da 41,68 TL ve İzmir'de 42,07 TL. Son bir yılda benzinde %7, motorlarda %8 zamlandı. Bayiler, ilçeler ve iller arasında fiyatlar değişebilir.