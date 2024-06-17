MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'de yarışmacıları seçmeye devam ediyor. Yarışma boyunca birçok kötü şey yaşayan Sena'nın hayat hikayesi herkesi etkiledi.

Yarışmada şeflere narenciye soslu somon yapmak isteyen yarışmacı, sosunu tabağa eklerken birkaç kez tadım yaptı ve sonra diğer sosunu unuttu.

Süre içinde yeni bir tabak hazırlayan yarışmacı, eksik bir sunum yaptı. Annemin öldüğünü öğrendim ama kimseye söylemedim.

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Tadımın ardından yarışmacı, "Beraber uyuyorduk öldüğünde" diye konuştu. Benim annem öldü. Ablam ve babam şehir dışındaydılar, yanımda kimse yoktu. Sabah yumurta haşlamak ve kahvaltı yapmak için uyanmıştım. Annem haşlanmış yumurtayı çok severdi. Kalktığımda yüzü açık değildi. Daha sonra yüzünü açtığımda öldüğünü fark ettim, ancak hiç o şekilde düşünmedim. 9 yaşında bir çocuksunuz ve annenizin öldüğünü biliyorsunuz, ancak onu öldü diyemeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bir şey oldu, kurtarmalıyız diyor. Bu nedenle, bu süreç beni çok üzdü. İyi ki ablam yanımdaydı çünkü çok zor bir atlattım. Annem ve babam zaten öldü. Bu zamana kadar zorluklarla karşılaştık. Tırnaklarımızla kazıya kazıya gelmeye başladık. Tahta kaşık kullanmaktan ellerim nasır tuttu. Çırpma teli kullanarak bir şeyler çırpmaktan. En çok da annemin kızıyla gurur duymasını istiyorum çünkü zor süreçlerden geçtik. "Ve onu başaracağım şefim."

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Somer Şef'in "Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?" sorusu üzerine yarışmacı, "Evet ruhsal olarak öldü şefim evlendi çünkü evlendikten sonra üvey annem vardı" dedi. Ve biz evi terk etmek zorunda kaldık. Çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Bu hayatta hayal ettiğimiz hiçbir şey gerçekleşmedi. Ama ben hep hayal ettiğimiz hayatı çiziyorum" dedi.