Araba alacaklar dikkat edin! Yeni ÖTV düzenlemesi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan paketin ayrıntıları, 226 milyar TL'lik vergi geliri beklentisiyle açıklandı.

2024 yılı için ÖTV ve diğer vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez ÖTV'den muaf tutulur.

Hazine çalışmasına göre, bu satışlar nedeniyle 2024 yılında ÖTV'den 54,8 milyar TL ve KDV'den 10,9 milyar TL vazgeçilecek. Bu, 2024 yılının ilk beş ayında satılan araçların yaklaşık yüzde otuzunu oluşturdu.

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Taslak araştırmaya göre, istisna hakkından yararlanma süresinin beş ila on yıla çıkarılması ve istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi bekleniyor.

3 ay önce Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, ÖTV muafiyetli araçların 5 yıl satılmaması şartının 10 yıla yükseltilebileceğini belirtti. X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda Özpeynirci, "Mart sonunda olabileceğini aktarmıştım." Taslak aşamasındaki yeni vergi paketinde, ÖTV muafiyetli otomobil alma istisnasından yararlanma süresinin beş yıldan on yıla çıkarılması ve istisnaya konu vergilerin mirasçıların ödemesi bekleniyor.”