Kiracılar buna dikkat edin! Ödemeleri o şekilde yapıyorsanız yandınız

Mahkeme, kiracının IBAN ile kira bedelini düzenli olarak ödeyen ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlığı çözerek önemli bir karar aldı. Bu kararda, icra sürecinde ortaya çıkan banka işlem ücretleri konusu da ele alındı.

Ödeme Yöntemleri: Kiracılar genellikle kira bedelini ev sahibinin belirttiği IBAN numarasına mobil veya internet bankacılığı yoluyla gönderirler.

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Banka İşlem Ücretleri: Bu transferler sırasında bankalar tarafından kesilen işlem ücretleri genellikle kiracıların sorumluluğundadır, bu da ev sahipleriyle aralarında anlaşmazlıklara yol açabilir.

Kararın Ayrıntıları: Yargıtay, kiracının IBAN ile yaptığı ödemelerde bankadan işlem ücreti almasının sorumluluğunu tartıştı. Kiracı, ücretin kendisine ait olmadığını savundu, ancak ev sahibi bunu kiracının ödemesine dahil etmesini istedi.

Bu kararın bir sonucu olarak, kiracıların kira ödeme süreçlerini daha titizlikle yürütmeleri gerekmektedir. Gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek için her iki taraf için de adil ve açık bir ödeme prosedürü oluşturulmalıdır. Kiracılar, ödemelerini yaparken banka işlem ücretlerini düşünmeli ve ev sahipleriyle iyi bir iletişim kurmalıdır.