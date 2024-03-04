AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a yeni klip!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için “Sevdamız İstanbul” isimli yeni klip hazırlandı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a yeni klip!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim kampanyası çerçevesinde, “Sevdamız İstanbul” isimli bir klip hazırlandı. Kampanya çerçevesinde İstanbul’un dört bir yanı “Nisan Gelecek Yüzler Gülecek” billboardları ile donatıldı. İstanbul’un 39 ilçesinde 1 milyon ev ve iş yerinin önüne kırmızı karanfil bırakıldı. Hazırlanan klipte, kırmızı karanfil ‘çözüm’ metaforu olarak tasvir edilirken, klipin son sahnesinde Murat Kurum, elinde karanfil ile İstanbullulara, “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız” diyerek ‘Çilesiz İstanbul’u müjdeliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a yeni klip!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim kampanyası kapsamında; “Sevdamız İstanbul” isimli bir klip hazırlandı. “Nisan Gelecek, Yüzler Gülecek” sloganıyla İstanbul’un sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulacağı vurgulanan klip; gecenin karanlığında, İstanbul’un siyah-beyaz yansıtıldığı görüntüler ile başlıyor. Klipin devamında elinde kırmızı karanfillerle sokaklarda yürüyen ve o karanfilleri dükkanların, evlerin önüne bırakan bir kişi görülüyor. Klipte karanfil metaforu, İstanbul’un mevcut sorunlarına yönelik ‘çözümü’ tasvir ediyor. Şehre, Ayasofya Camii üzerinden güneşin doğmasıyla ilerleyen klipte, farklı yaş ve meslek gruplarından İstanbullular; işyerlerinin, evlerinin önünde buldukları karanfillerle güne uyanıyor. İstanbulluların karanfile dokunmasıyla, siyah-beyaz görüntüler bir anda renkleniyor. Dükkanının önündeki karanfili alan esnafın tebessümü ile aynı anda “Geliyoruz işte halkın gücüyle” sözleri duyuluyor. Klipin devamında bir ev hanımı kapısının önündeki karanfili alıyor ve o esnada, “Yapacak iş çok, başka İstanbul yok” cümleleriyle, karanfilden yayılan ışık huzmesi şehrin siyah-beyaz siluetini bir kez daha renklendiriyor. “Sadece İstanbul sevdamız oldu” sözleri eşliğinde parkta spor yapan İstanbullu gencin bankın üzerine bırakılan karanfili almasıyla, siyah-beyaz kasvetli bir İstanbul’dan; yine yemyeşil ve aydınlık bir İstanbul’a geçiş yapılıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a yeni klip!

Farklı meslek gruplarının da yer aldığı klipte, İstanbul’da çalışan bir doktorun masasında kırmızı karanfil görülüyor ve “Hakkıyla hizmet etmek andımız oldu” sözleri duyuluyor. Sonrasında bir öğretmen kırmızı karanfil koyduğu vazoyu masasına yerleştiriyor ve sınıfta eğitim sahneleri yer alıyor. “Nisan gelecek, yüzler gülecek” sözleriyle 31 Mart seçimlerine vurgu yapılan klipte, parkta gitar çalan bir genç ve arkadaşlarının da mutluluğu yansıtılıyor. Ardından İstanbullu bir ailenin yemek masasındaki karanfille birlikte; “Bir muradı var bu şehrin yüzler gülecek” sözleriyle, sorunların çözüm adresi olarak Murat Kurum gösteriliyor. Klipin son sahnesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum elinde karanfil ile görünüyor ve “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” dedikten sonra; ekranda ‘Nisan gelecek yüzler gülecek’ yazısı beliriyor ve klip sona eriyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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