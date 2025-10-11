  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Mardin'de feci patlama: Patlama sonucu çıkan yangında ölü ve çok sayıda yaralı var!

Mardin'de feci patlama: Patlama sonucu çıkan yangında ölü ve çok sayıda yaralı var!

Mardin'de feci patlama: Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'de feci patlama: Patlama sonucu çıkan yangında ölü ve çok sayıda yaralı var!
Yayınlanma:

Mardin'de feci patlama: Patlama sonucu çıkan yangında ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Mardin'de feci patlama: Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

7tc3b-1760131206-1608.webp

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ywc1y-1760131213-1867.webp

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

mardinde-feci-yangin-1-cocuk-oldu-12-kisi-hastaneye-kaldirildi-1760131195-0271.webp

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Mahallelilerden Furkan Yalçınkaya, "Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı. Sonra itfaiye ve polis geldi. Şu an elektrik şirketi, elektriği kesiyor. Çocukların durumu belli değil, hastaneye götürdüler. Allah yardımcıları olsun. Allah kimsenin başına getirmesin” dedi.

fa5qh-1760131330-4217.webp

Son dakika... Fransa, Almanya ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü mesajı!Son dakika... Fransa, Almanya ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü mesajı!

İsrail ordusu dur durak bilmiyor: Bu seferde Lübnan'da Hizbullah'ı vurdu!İsrail ordusu dur durak bilmiyor: Bu seferde Lübnan'da Hizbullah'ı vurdu!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyat etiketlerinde yeni düzenleme!Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyat etiketlerinde yeni düzenleme!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı
Polise hem saldırdı hem dehdit etti! Sarhoş kadından skandal sözler: Sıkacağım size, benim babam savcı
Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu
Diyarbakır Adliyesi karıştı: Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar konuştu
Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!
Mersin'de feci kaza: Tarım işçilerinin bulunduğu minibüste can pazarı!
20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!
20 günlük evlilik mezarda bitti: Cinnet geçiren adam önce karısını sonra kendini vurdu!
İstanbul'da fahiş kiralara son: Sosyal konut projesinin detayları belli oldu!
İstanbul'da fahiş kiralara son: Sosyal konut projesinin detayları belli oldu!
Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!
Tüneli kapatıp eğlence yaptılar: Bakın o gruba ceza verildi!
Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!
Akran zorbalığı komaya soktu: İşte şaşkına çeviren gerekçe!