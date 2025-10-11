Mardin'de feci patlama: Patlama sonucu çıkan yangında ölü ve çok sayıda yaralı var!

Mardin'de feci patlama: Patlama sonucu çıkan yangında ölü ve çok sayıda yaralılar var!

Mardin'de feci patlama: Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

"PATLAMA SESİ DUYDUM"

Mahallelilerden Furkan Yalçınkaya, "Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı. Sonra itfaiye ve polis geldi. Şu an elektrik şirketi, elektriği kesiyor. Çocukların durumu belli değil, hastaneye götürdüler. Allah yardımcıları olsun. Allah kimsenin başına getirmesin” dedi.

