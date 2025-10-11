İsrail ordusu dur durak bilmiyor: Bu seferde Lübnan'da Hizbullah'ı vurdu!

İsrail ordusu dur durak bilmiyor: İsrail yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusu bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Musaylih beldesini hedef aldığı belirtildi. Haberlerde, İsrail ordusunun 10'dan fazla kez hedef aldığı bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği ve endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu aktarıldı. Hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğuna işaret edilen haberlerde, Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığı kaydedildi.

İSRAİL: HİZBULLAH'I HEDEF ALDIK

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Güney Lübnan'daki terör altyapılarının onarımında kullanılan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah’a ait hedefler kısa bir zaman önce vuruldu." denildi. Hizbullah'ın Lübnan genelindeki terör altyapılarını onarma girişimlerini sürdürerek Lübnan vatandaşlarını riske attığı iddia edilen açıklamada, "Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetleri, İsrail ve Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali anlamına gelmektedir. IDF, İsrail'in güvenliğini korumak için harekete geçmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ARTAN GERGİNLİK SONRASI ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor. Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı. Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı. Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

