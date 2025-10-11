Son dakika... Fransa, Almanya ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü mesajı!

Son dakika... Fransa, Almanya ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü mesajı: "Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve anlaşmanın sağlanması için daha geniş bölgeden gelen hayati desteği takdir ediyoruz."

Fransa, Almanya ve İngiltere'den Türkiye duyurusu! Ortak açıklama yaptılar

İngiltere, Fransa ve Almanya, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili yaptıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'dan yapılan ortak açıklamada, Starmer, Macron ve Merz'in, telefon görüşmesinde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi ele aldıkları ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişini sağlayacak ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdikleri belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Açıklamada, "Bu konuda Başkan Trump'ın liderliğini, ara bulucular Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve anlaşmanın sağlanması için daha geniş bölgeden gelen hayati desteği takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

Tüm taraflara, yükümlülükleri geciktirmeden yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin, planın gelecek aşamalarını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

"Bu çabanın bir parçası olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin plana tam destek vermesi ve uygulanmasını desteklemesi gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadesi kullanılan açıklamada, BM kurumları aracılığıyla gönderilecek insani yardım paketleri için destek verileceği vurgulandı.

İsrail ordusu dur durak bilmiyor: Bu seferde Lübnan'da Hizbullah'ı vurdu!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyat etiketlerinde yeni düzenleme!

Meteoroloji açıkladı: Bazı bölgelerde sıcaklıklar yükselirken bazı bölgelerde azalacak, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?