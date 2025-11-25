Kırklar Mescidi cayır cayır yandı: Kırklar Mescidi cayır cayır yandı: Bayburt – Çaykara arasında bulunan maneviyat dolu mekân küle döndü!

Bayburt ile Çaykara arasında yer alan 3200 rakımlı dağdaki Kırklar Mescidi, çıkan büyük yangın sonrası küle döndü...Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bayburt – Çaykara arasında bulunan Kırklar Mescidi çıkan yangında yok oldu!

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası ile Bayburt yaylaları arasında, yüksek rakımlı dağların zirvesinde bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Kırklar Mescidi, çıkan yangında büyük zarar gördü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde mescidin tamamen yandığı görülürken, olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

3200 rakımda alevler: Mescit kullanılamaz hale geldi

Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında, yaylalar arasında ibadet ve ziyaret amacıyla kullanılan Kırklar Mescidi, bölge halkı ve göçerler için önemli bir maneviyat merkezi olarak biliniyordu. Her yıl yaz aylarında yüzlerce kişinin ziyaret ettiği mescit, sabah saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme oturdu.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor. İlk belirlemelere göre yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yüksek rakım ve ulaşım zorluğu nedeniyle yangına anında müdahale edilemediği, bu durumun da hasarın büyümesine yol açtığı belirtiliyor.

Sosyal medyada büyük üzüntü: Manevi bir değer kül oldu

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada birçok vatandaş, geçmiş yıllarda çektikleri fotoğrafları paylaşarak mescide duydukları bağlılığı dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise bölgedeki tarihi ve dini yapıların korunması adına daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Yanan Kırklar Mescidi, bölge halkı arasında evliya mescidi olarak da anılıyor. Rivayetlere göre burada uzun yıllar önce yaşayan manevi şahsiyetler, bu mekanı ibadet ve inziva için kullanıyordu. Bu nedenle yapı, hem kültürel hem de dini açıdan özel bir yer tutuyordu.

Olay yerinde inceleme başlatıldı

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin tahkikat başlattıklarını açıkladı. Jandarma ve orman ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, yangının elektrik kontağı, çoban ateşi veya kundaklama gibi olasılıklarla araştırıldığı ifade edildi.

Bölgedeki güvenlik güçleri, yaylacılardan ve çevre köylülerden bilgi alırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Olayın aydınlatılması için geniş kapsamlı inceleme yapılacağı bildirildi.

Yöre halkının manevi hafızasında önemli bir yere sahip olan Kırklar Mescidi’nin yeniden inşa edilip edilmeyeceği konusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri takip ediyor olacağız.

