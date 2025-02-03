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DP'den istifa eden Cemal Enginyurt ve salih Uzun CHP'ye katılıyor

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir milletvekili Salih Uzun, Cumhuriyet Halk Partisine katıldı. Her iki milletvekiline önümüzdeki CHP grup toplantısında rozetleri takılacak.

DP'den istifa eden Cemal Enginyurt ve salih Uzun CHP'ye katılıyor
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14 Mayıs 2023 yılında yapılan 28 dönem genel seçimlerde CHP listelerinden Meclis'e girip, daha sonra Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un yeni adresleri belli oldu. Bir süredir konuşulduğu üzere iki isim de CHP'ye katıldı.

CEMAL ENGİNYURT VE SALİH UZUN CHP'YE GEÇTİ

Halk Tv canlı yayınına katılan Salih Uzun, Cemal Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını açıkladı. Uzun, "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" dedi.

SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINA KATILACAKLAR

Uzun, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına katılacaklarını da söyledi. Uzun ve Enginyurt'a rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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