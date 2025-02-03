CHP lideri Özgür Özel tarafından açıklanan "ön seçim" kararına, Mansur Yavaş'ın yanıtı bakın ne oldu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin "ön seçim" kararı hakkında sorulan soruya, "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. " dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve CHP'deki aday belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"ADAY BELİRLEMENİN ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

CHP lideri Özgür Özel tarafından açıklanan "ön seçim" kararına karşı olduğunu ifade eden Yavaş, "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir. Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

ADAY OLACAK MI?

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorulan Yavaş, "Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun" cevabını verdi.

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