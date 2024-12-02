Sahte alkol can almaya devam ediyor! Alkolün sahte olduğu nasıl anlaşılır?

İstanbul’da sahte alkol tüketimi bir can daha aldı. Fatih’te düzenlenen operasyonlarda sahte içki satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alınırken, 149 litre sahte içki ele geçirildi. Hayatını kaybeden M.B.’nin ölümü üzerine, alkol satışı yaptığı belirlenen B.S. "Taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Sahte Alkol Can Aldı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarda sahte alkol tüketimi nedeniyle rahatsızlanan M.B., Z.S. ve M.Ö. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden M.B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Operasyonlarda Ele Geçirilenler

Polisin düzenlediği üç ayrı operasyonda sahte içki üretimi yapılan bir iş yeri ve minibüs tespit edildi.Bir dükkanda sahte içki satışı belirlendi.Toplamda 149 litre sahte içki ele geçirildi.

Geçen Haftanın Acı Bilançosu

Sahte alkol nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul ve Tokat’ta 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yoğun bakıma alınmıştı. Yetkililer, sahte alkol üretimi ve satışına yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.