Maltepe’de 188 işletmeye gıda denetimi! Belediye ekipleri İşletmeler hijyen açısından tek tek kontrol etti

Maltepe Belediyesi, rutin olarak gerçekleştirdiği kontroller kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren gıda işletmelerine denetim yaptı. Nisan ayından bu yana 188 işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler hijyen açısından kontrol edilirken, ürünlerin son kullanma tarihleri ve tazelikleri de gözden geçirildi.

MALTEPE BELEDİYE EKİPLERİ 188 İŞLETMEYİ TEK TEK KONTROL ETTİ

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince birlikte ilçedeki 188 işletmeyi denetledi. Denetlemelerde, işletmelerin, gıda üretim ve satış yerlerine uygun hijyen kurallarına göre faaliyet gösterip göstermediği denetlendi.

İŞLETMELER HİJYEN AÇISINDAN DA KONTROL EDİLDİ

Soğuk ortamda muhafazası gereken gıda maddelerinin, üretim aşamasından başlayarak sevkiyat, depolama ve satışı gibi tüketime kadarki her aşamada gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk muhafaza sistemine uygun davranılıp davranılmadığının da denetlendiği çalışmada, gıda işletmelerinde çalışan personelin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ortamlarda alınacak önlemleri anlatan hijyen eğitimi sonrası hijyen eğitim belgesine sahip olunup olunmadığının da kontrolü sağlandı.

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Ayrıca işletmede, haşerat varlığına karşı uygun ilaçlamanın yapılıp yapılmadığı, market vb. paketli ürün satışının olduğu yerlerde ürünlerin son tüketim tarihine uyulup uyulmadığı, kızartma yapılan işletmelerde sıvı yağların uygun periyodlarla değiştirilip değiştirilmediğiyle ayrılan yağların uygun biçimde atık haline getirilip getirilmediği de kontrol edildi.