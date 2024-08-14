Maltepe Belediyesi, “2025-2029 Stratejik Planı” için çalıştay düzenledi

Her kesimden ve farklı görüşlerden onlarca Maltepelinin katılıp katkı sunduğu çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, “Doğayla uyumlu, kamu hizmetlerini sağlamakla sınırlı kalmayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı gözeten ve toplumsal dayanışmayı yaygınlaştıran bir Maltepe’yi birlikte oluşturmuş olacağız. Maltepe demokratik yönetim, ortak yaşam kültürü ve kentlilik bilinci gibi 9 temel ilke üzerine inşa edilecek” dedi.

FARKLI GÖRÜŞLER BİR ARAYA GELDİ

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, belediye görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı “2025-2029 Stratejik Planı”nı belirlemek için çalıştay düzenledi. Onlarca farklı kesim ve her görüşten Maltepelinin katılıp öneride bulunduğu çalıştay, katılımcıların tanışmasıyla başladı. Sonrasında Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, “Maltepe’de Yaşam Var Ne Demek?” konulu açılış konuşması gerçekleştirdi.

Katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında Başkan Mimar Esin Köymen, “Bugün ‘Maltepe’de Yaşam Var diyerek çıktığımız yolun en önemli eşiklerinden birindeyiz. Maltepe Belediyesi’nde göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar, bu ana ilkemizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İlçemizin 2025 -2029 yıllarını kapsayan sürecinin, stratejik planı için yaptığımız bu çalıştayın temel amacı da yine bu temel ilkeyi hayata geçirmek olacak. Stratejik plan ile temel ilke ve politikalarımızı, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, hedef ve önceliklerimizi, katılımcı ve şeffaf bir süreçle ortaklaştıracağız. Komşularımızın görüş, talep ve istekleri bu planla görev sürecimizin bir parçası haline gelecek.” dedi.

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MALTEPE 9 ANA İLKE İLE YÖNETİLECEK

Belediyecilik hizmetlerinde birbirini besleyen 9 temel ilkenin gündemlerinde olacağını belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Esin Köymen şunları söyledi: “Nedir bu 9 temel ilke? Demokratik yönetim, ortak yaşam kültürü ve kentlilik bilinci, toplumsal eşitlik, dayanışma, üretici belediyecilik, afetler ve kentsel dönüşüm-sosyal konut, nitelikli hizmet, üretken emek ve nitelikli çalışma koşulları, patili dostlarımızın, doğal ve kültürel varlıklarımızın korunması ve gelişmeye açık olma. İşte başarılı bir toplumcu belediyecilik örneğini hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden beri bu ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Bu ilkeler ışığında ve elbette sizlerin katkılarıyla hazırlamaya çalıştığımız stratejik plan; Maltepe için hazırladığımız projelerin hayata geçirilmesi sürecini de belirleyecek. Beş yılın sonunda; çevresel, ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyecek projelerle, kentin sorunlarını bir nebze olsun çözmüş olacağız. Doğayla uyumlu, kamu hizmetlerini sağlamakla sınırlı kalmayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı gözeten ve toplumsal dayanışmayı yaygınlaştıran bir Maltepe’yi birlikte oluşturmuş olacağız.”

MALTEPE’YE MAHALLE MECLİSLERİ GELİYOR

Halkın ihtiyaçlarını detaylı şekilde tespit ederek çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Esin Köymen, Süreyya Plajı’ndaki alışveriş alanının Süreyya Paşa Vakfı’nın kontrolüne geçirilmesiyle buradaki ciddi mali zararın ortadan kaldırılmasının da saydığı bu hedeflerle ilgili olduğunu vurguladı. Köymen, Marmara Üniversitesi’nin ilçeye taşınma sürecinin de altını çizerek, “Bu beş yılda stratejik hedeflerimizde ve yapacağımız bütün çalışmalarda da gençlerin Maltepe’den başka ilçelere gitme ihtiyacı duymadığı bir kenti birlikte oluşturacağız. Ayrıca önümüzdeki ay itibari ile mahallelerimizde sizlerle bir araya gelerek mahalle meclisleri süreçlerinin de ilk adımlarını atacağız. Yerelde sorunların tespiti ve yerelde çözümü bu kentte işler hale getireceğiz.” dedi.

6 MASADAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Köymen’in konuşması sonrası stratejik plan çalıştayının nasıl uygulanacağı konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra oluşturulan 6 masada onlarca Maltepeli, “Kent hakkı ve dayanışma”, “Toplumcu yerel hizmetler”, “Sürdürülebilir kaynak ve çevre yönetimi”, “nitelikli ve sağlıklı kentsel yapı”, “halkçı kentsel dönüşüm” ve “etik ve şeffaf kurumsal yapı” konu başlıklarında tartışarak ilçeye yönelik sorunları tespit etti ve çözüm önerilerini sıraladı. Başkan Köymen de masaları tek tek gezerek alınan notları inceledi ve katılımcıların soru, görüş ve önerilerini dinleyerek not aldı. Sonrasında ise katılımcılar, masalarından çıkan sonuçları, grup sözcüsü seçerek diğer katılımcılara aktardılar. Çalıştay, yapılan son değerlendirmelerle birlikte son bulurken, çalıştaya katılamayan Maltepelilerin soru, öneri ve görüşlerini belediyeye yazılı şekilde iletebilecekleri ifade edildi.

Çalıştayda toplanan öneri ve görüşler, sonrasında stratejik plana dönüştürülmek üzere raporlanacak.