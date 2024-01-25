Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında emeklilere zam müjdesini vermişti. Ancak emekli yapılan zamdan çok da memnun olmamıştı. Bunun üzerine fazla vakit geçmeden bir ek zam daha yapıldı.

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Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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EMEKLİYE ZAM MECLİSTEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikinci bir ek zam yapılmıştı. Bunun görüşmeleri mecliste devam ederken, bugün onaylanan karar çıktı.

Teklifin 7. maddesi kabul edilerek görüşmeler netleşmiş oldu. Meclisin onayını alan ek zam kararı artık Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyor.

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