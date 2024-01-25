Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…

Milyonların sabırla beklediği emekliye ek zam bugün itibarıyla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ek zam oranı 25 Ocak Perşembe günü meclisten geçti. İşte sıcak gelişmenin detayları…

YAYINLAMA
Google News
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında emeklilere zam müjdesini vermişti. Ancak emekli yapılan zamdan çok da memnun olmamıştı. Bunun üzerine fazla vakit geçmeden bir ek zam daha yapıldı.

Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu dua istedi: ''Allah'ım bize çok görme''İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu dua istedi: ''Allah'ım bize çok görme''

EMEKLİYE ZAM MECLİSTEN GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikinci bir ek zam yapılmıştı. Bunun görüşmeleri mecliste devam ederken, bugün onaylanan karar çıktı.

Teklifin 7. maddesi kabul edilerek görüşmeler netleşmiş oldu. Meclisin onayını alan ek zam kararı artık Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyor.

Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!
Damacana su fiyatları uçtu! 1 damacana 100'ün üzerine çıkınca, 1 bardak su 1 lirayı aştı!
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
İslam Memiş Uyardı! Altın İçin Kritik Süreç Başlıyor
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
Son Haberler
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…
Son Dakika: Emekliye ek zam meclisten geçti…
Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!
Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!
İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu dua istedi: ''Allah'ım bize çok görme''
İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu dua istedi: ''Allah'ım bize çok görme''
Doktorun hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı!
Doktorun hemşireye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen davada karar çıktı!
Murat Kurum'dan kirada oturan vatandaşlar için bomba vaat! "100 bin konut yapacağız"
Murat Kurum'dan kirada oturan vatandaşlar için bomba vaat! "100 bin konut yapacağız"
Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu
Dul ve Yetim Aylığı 2024 Yılında Ne Kadar Oldu? Dul Ve Yetim Aylığı Başvurusu
Çok Okunanlar
İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu dua istedi: ''Allah'ım bize çok görme''
İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu dua istedi: ''Allah'ım bize çok görme''
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
BİM 24-30 Ocak 2024 aktüel indirimli ürün kataloğunu yayınladı, İşte indirimli ürünlerin tam listesi
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Borsa İstanbul’da sistem değişiyor! Zarar tutarları değişti
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Kripto Paralarda Dalgalanma Sürüyor
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda